***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 10:38
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,11 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,97 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.06.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942582
BIST
12:041.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,52
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:048,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:0410,3428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:04501,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:04
|IDGYO
|5,50
|1.501.479
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.666.186
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|973.893
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.370.121
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|125.069.656
|% -8,62
|
|YUNSA
|11,81
|7.796.534
|% -5,37
|
|THYAO
|14,61
|718.039.160
|% 2,03
|
|GARAN
|8,35
|328.165.310
|% -0,12
|
|BOBET
|5,52
|287.303.556
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,22
|259.221.678
|% 0,00
|
|EREGL
|18,66
|211.413.557
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,22
|259.221.678
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|142.049.437
|% -0,90
|
|YESIL
|2,12
|125.069.656
|% -8,62
|
|BOBET
|5,52
|287.303.556
|% 1,47
|
|THYAO
|14,61
|718.039.160
|% 2,03
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6330
|8,6342
|% 0,21
|
|Euro
|10,3362
|10,3428
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0332
|12,0936
|% 0,17
|
|Frank
|9,4139
|9,4706
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% 0,22
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,01
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.368
|-66,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|-62,95
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|-30,45
|
|Çeyrek
|801
|819
|-15,22
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|-0,32
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:17YUNSA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 030 adet işlem
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 12 kaybederek (% -0.40 ) 1, 536
-
12:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
12:16XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 4, 691.00 milyon TL de
-
12:16YESIL
Yüzde -8.62 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 686, 888 adet işlem