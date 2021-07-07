***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 10:37
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,87 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.07.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947406
BIST
16:111.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:118,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1110,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:11507,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 507,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TUREX
|11,57
|11.440.381
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|25.672.770
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.855.915
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.476.376
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.269
|% -9,95
|
|ERBOS
|121,80
|110.825.068
|% -9,91
|
|SANEL
|4,55
|4.854.449
|% -9,90
|
|KATMR
|3,11
|78.157.445
|% -9,86
|
|GARAN
|8,64
|576.663.191
|% -1,03
|
|THYAO
|13,72
|533.569.506
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,10
|442.120.682
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|355.254.670
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|273.523.408
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,88
|199.390.319
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|226.723.402
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|576.663.191
|% -1,03
|
|PETKM
|5,34
|355.254.670
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|442.120.682
|% -0,70
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6869
|8,6900
|% 0,05
|
|Euro
|10,3124
|10,3282
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% -0,18
|
|Frank
|9,4519
|9,5089
|% 1,16
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, TUREX, SILVR, AVGYO
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, SANEL, KATMR, SNGYO
-
16:21
MEGAP, TKURU, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
DENGE, ERBOS, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında