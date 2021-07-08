***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 11:34
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,94 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.07.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948415
BIST
14:071.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:078,6748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:0710,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0095
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3257
En Düşük
10,2605
14:07502,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,80
|Açılış
|: 502,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,99
BIST En Aktif Hisseler14:07
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ANELE
|3,07
|23.832.277
|% 8,10
|
|SILVR
|5,99
|29.133.755
|% 6,21
|
|SANFM
|20,74
|10.738.781
|% 6,03
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|34.932.867
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.442.340
|% -9,93
|
|IDEAS
|55,10
|7.628.172
|% -8,47
|
|PEKGY
|1,12
|212.938.276
|% -8,20
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,20
|427.427.174
|% 1,69
|
|THYAO
|13,66
|408.289.789
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|374.050.801
|% -0,58
|
|EREGL
|17,89
|337.851.718
|% 1,88
|
|PETKM
|5,43
|281.994.110
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,12
|212.938.276
|% -8,20
|
|EKGYO
|1,85
|149.105.170
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|138.241.608
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|427.427.174
|% 1,69
|
|PETKM
|5,43
|281.994.110
|% 1,69
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6748
|% -0,21
|
|Euro
|10,2823
|10,3257
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9446
|12,0045
|% -0,10
|
|Frank
|9,4479
|9,5048
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3057
|2,3173
|% -0,26
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,47
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|
Seans Raporu
14:07
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14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 11 artarak (% 0.26 ) 1, 216
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14:22
ANELE, EKIZ, SANFM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:22
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