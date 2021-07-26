***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2021 10:05
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,08 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,77 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.07.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951694
BIST
11:491.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:498,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4910,1037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:49495,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,90
|Açılış
|: 495,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:49
|IDGYO
|2,32
|13.581.585
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.045.529
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.785.267
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,25
|847.150
|% -4,34
|
|EUKYO
|7,24
|924.637
|% -3,98
|
|AVOD
|5,43
|3.200.875
|% -3,89
|
|SANFM
|20,00
|2.880.939
|% -3,66
|
|THYAO
|12,29
|226.055.243
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|206.993.889
|% -0,25
|
|PETKM
|5,34
|170.137.697
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|EREGL
|18,21
|153.608.951
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,24
|114.529.899
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|51.222.768
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|170.137.697
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|TSPOR
|3,23
|95.547.854
|% 5,56
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5705
|8,5729
|% 0,24
|
|Euro
|10,0737
|10,1027
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7840
|11,8431
|% 0,00
|
|Frank
|9,3083
|9,3643
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2796
|2,2911
|% 0,27
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|
Seans Raporu
11:49
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12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, KOZAL
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 34 kaybederek (% -0.45 ) 1, 182
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, AVHOL, EDIP, DIRIT
-
12:04
RTALB, YAYLA, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:04
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 70 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem