***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 10:02
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,09 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,01 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.08.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957155
BIST
10:331.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:338,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5712
10:3310,1007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0376
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:33485,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:33
|MARKA
|5,56
|2.672.770
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|7.653.014
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,35
|1.636.507
|% 8,52
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|23.108.919
|% -9,92
|
|SELGD
|6,36
|6.700.049
|% -6,19
|
|EDIP
|3,90
|10.145.605
|% -5,11
|
|KUYAS
|2,62
|3.818.509
|% -5,07
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|99,35
|383.802.936
|% 2,95
|
|GARAN
|9,07
|237.915.648
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,02
|202.576.181
|% 1,78
|
|PETKM
|5,95
|190.368.251
|% 3,12
|
|ARDYZ
|56,65
|151.159.640
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,46
|90.413.515
|% 1,65
|
|PETKM
|5,95
|190.368.251
|% 3,12
|
|GARAN
|9,07
|237.915.648
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,02
|202.576.181
|% 1,78
|
|TSKB
|1,28
|22.455.791
|% 0,79
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5839
|8,5889
|% -0,42
|
|Euro
|10,0920
|10,1007
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,8817
|11,9413
|% -0,34
|
|Frank
|9,2860
|9,3420
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2858
|2,2973
|% -0,30
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|4,90
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,10
|
Seans Raporu
10:33
daha fazla
-
10:45MEGAP
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 648 adet işlem
-
10:45MEGAP
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 648 adet işlem
-
10:44VKING
Yüzde 9.54 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 015, 635 adet işlem
-
10:42DAGI
Yüzde 7.22 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 684, 583 adet işlem
-
10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.09 ) 1, 533