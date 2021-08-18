***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 10:36
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,11 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,18 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.08.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958910
BIST
15:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:058,5273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0793
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:059,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:05489,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,67
|Açılış
|: 489,33
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:02
|PENTA
|89,85
|11.767.066
|% 16,24
|
|DMSAS
|7,77
|63.467.443
|% 13,10
|
|KTSKR
|52,70
|83.968.329
|% 12,99
|
|DOBUR
|22,94
|2.157.834
|% 12,56
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,40
|69.017.928
|% -7,97
|
|VAKKO
|10,56
|24.071.732
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.087.891
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,28
|524.313.214
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|443.762.228
|% -3,61
|
|SISE
|8,72
|423.081.321
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|416.115.229
|% 0,00
|
|EREGL
|18,58
|365.382.258
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,86
|335.902.178
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|135.038.997
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|172.986.102
|% -1,93
|
|KRDMD
|7,75
|443.762.228
|% -3,61
|
|GARAN
|9,28
|524.313.214
|% -1,07
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5032
|8,5049
|% 0,67
|
|Euro
|9,9845
|9,9917
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6226
|11,6809
|% 0,31
|
|Frank
|9,2559
|9,3116
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% 0,80
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|13,39
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,47
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-2,05
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:14BTCIM
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 534 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 7, 314.00 milyon TL de
-
15:11BRYAT
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 382.40 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 382 adet işlem
-
15:10ALARK
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 458, 392 adet işlem
-
15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 07 kaybederek (% -0.79 ) 1, 272