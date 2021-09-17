***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 09:54
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,63 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.09.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964203
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1347
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6605
En Düşük
8,5060
17:5910,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1295
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1884
En Düşük
10,0237
17:59487,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,22
|Açılış
|: 487,76
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6280
|8,6605
|% 1,58
|
|Euro
|10,1258
|10,1884
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,8457
|11,9051
|% 1,07
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% 1,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|0,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|7,24
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,42
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında