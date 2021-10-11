***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 12:53
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,05 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,40 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969420
BIST
15:481.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:489,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:4810,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0103
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:48508,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 508,74
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:46
|MERIT
|23,16
|9.281.000
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.343.964
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.650.569
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.880.298
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.825.533
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|65.354.431
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ERSU
|4,50
|25.758.975
|% -7,98
|
|GARAN
|9,54
|1.266.393.122
|% 1,06
|
|ASELS
|16,47
|1.016.360.925
|% 4,11
|
|THYAO
|13,99
|765.900.819
|% -1,48
|
|SASA
|28,02
|676.533.846
|% 0,79
|
|KRDMD
|6,84
|613.433.367
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,43
|509.062.480
|% 0,41
|
|GARAN
|9,54
|1.266.393.122
|% 1,06
|
|ODAS
|1,50
|136.820.180
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,84
|613.433.367
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,80
|142.707.048
|% 0,56
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0155
|9,0205
|% 0,21
|
|Euro
|10,4075
|10,4147
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,2324
|12,2937
|% 0,27
|
|Frank
|9,6577
|9,7159
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3978
|2,4099
|% 0,21
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,87
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|19,20
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|9,28
|
|Çeyrek
|813
|832
|4,64
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,12
|
Seans Raporu
15:46
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16:00ASELS
Yüzde 4.05 oranında artışla 16.46 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 560, 686 adet işlem
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15:59
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15:59
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