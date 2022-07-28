***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 10:21
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2022 tarih ve saat:16.53' KAP'da açıklamış olduğu 2021 Yılı kar payı ödeme tarihi sehven hatalı bildirilmiştir. Genel kurulumuz tarafından kesinleşen kar payı ödeme tarihi 09.08.2022 Salı günü olarak belirlenmiştir.
Sayın ortaklarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048439
BIST
13:212.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 14,07
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
13:2117,9208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
13:2118,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0595
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
13:211.014,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.014,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler13:20
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|535.005.658
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.715.285
|% 9,91
|
|IMASM
|79,60
|45.500.280
|% 9,04
|
|KZBGY
|70,85
|10.926.359
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|LIDFA
|8,99
|33.838.864
|% -8,55
|
|DOBUR
|62,25
|6.498.398
|% -4,08
|
|THYAO
|49,74
|1.114.193.990
|% 0,08
|
|FROTO
|297,80
|751.890.145
|% 4,49
|
|KRPLS
|5,65
|535.005.658
|% 9,92
|
|TUPRS
|263,10
|497.275.042
|% 2,25
|
|SISE
|21,30
|478.530.393
|% 0,28
|
|EKGYO
|3,10
|418.620.778
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,65
|187.978.692
|% 2,48
|
|KRPLS
|5,65
|535.005.658
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,67
|365.892.751
|% 0,65
|
|TSKB
|2,65
|193.508.256
|% 1,53
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9127
|17,9193
|% -0,02
|
|Euro
|18,3170
|18,3333
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,7297
|21,8387
|% -0,20
|
|Frank
|18,7269
|18,8398
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7565
|4,7804
|% -0,08
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.749
|6.815
|-19,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,04
|