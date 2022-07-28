Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2022 10:21
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27.07.2022 tarih ve saat:16.53' KAP'da açıklamış olduğu 2021 Yılı kar payı ödeme tarihi sehven hatalı bildirilmiştir. Genel kurulumuz tarafından kesinleşen kar payı ödeme tarihi 09.08.2022 Salı günü olarak belirlenmiştir.
Sayın ortaklarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048439


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:212.557
Değişim :  0,55% |  14,07
Açılış :  2.548  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.558 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 12,23 1.055.281 % 9,98  
UZERB 38,56 632.140 % 9,98  
KRPLS 5,65 535.005.658 % 9,92  
BEYAZ 11,20 18.715.285 % 9,91  
IMASM 79,60 45.500.280 % 9,04  
daha fazla
13:20 Alış Satış %  
Dolar 17,9127 17,9193 % -0,02  
Euro 18,3170 18,3333 % 0,31  
Sterlin 21,7297 21,8387 % -0,20  
Frank 18,7269 18,8398 % 0,10  
Riyal 4,7565 4,7804 % -0,08  
daha fazla
13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 4,63  
Altın Gr. 1.015 1.015 2,39  
Cumhuriyet 6.709 6.810 0,00  
Tam 6.749 6.815 -19,00  
Yarım 3.288 3.332 -9,00  
Çeyrek 1.649 1.665 -5,00  
Gümüş.Ons 20,00 20,03 0,01  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 -0,02  
B. Petrol 104 104 2,04  
Seans Raporu 13:20
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru