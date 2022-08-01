***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 12:43
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Osman DEMİRCİ'nin 29.07.2022 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 ve 2022/12 sayılı yönetim kurulu kararıyla Av.Akif ERİNGİN'niun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050196
BIST
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|ORMA
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|% 10,00
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|KRPLS
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|462.757.979
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|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
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|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
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|CANTE
|63,15
|62.966.664
|% 9,92
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|YAYLA
|5,07
|4.931.011
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,57
|21.614.249
|% -8,13
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|IMASM
|65,05
|51.551.701
|% -7,14
|
|IHGZT
|0,78
|12.332.453
|% -7,14
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|THYAO
|51,95
|2.743.072.128
|% 0,87
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|SASA
|49,18
|2.044.662.432
|% 5,76
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|SISE
|22,90
|1.453.588.435
|% -0,87
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|EREGL
|27,98
|914.420.253
|% -0,21
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|FROTO
|313,00
|640.466.994
|% 3,27
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|TSKB
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|611.807.685
|% 0,00
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|EKGYO
|3,14
|565.270.919
|% 0,00
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|ODAS
|3,97
|565.727.672
|% 2,06
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|SKBNK
|1,70
|220.597.072
|% 0,59
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|YKBNK
|4,83
|604.243.133
|% -0,41
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|14:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,17
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|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,36
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|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.841
|6.890
|7,00
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|Yarım
|3.333
|3.368
|3,00
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|Çeyrek
|1.672
|1.684
|2,00
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|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|0,00
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|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,01
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|B. Petrol
|99
|99
|-0,80
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