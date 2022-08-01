***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Osman DEMİRCİ'nin 29.07.2022 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 ve 2022/12 sayılı yönetim kurulu kararıyla Av.Akif ERİNGİN'niun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştirSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050196BIST