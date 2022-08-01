***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 13:00
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu görev dağılımı 01.08.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekliyle yeniden belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Orkun ŞAHİN-Yönetim Kurulu Başkanı
Selina Özlem ŞAHİN-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali ARSLAN-Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur BERBER CİVELEK-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050245
BIST
15:372.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,68
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:3717,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0696
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:3718,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:371.030,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.031,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.649.704
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|69.728.696
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.721.190
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.497.287
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.323.277
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.658.970
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,90
|4.067.779.070
|% 2,72
|
|SASA
|49,00
|2.243.876.777
|% 5,38
|
|SISE
|22,80
|1.726.562.628
|% -1,30
|
|EREGL
|27,94
|1.019.466.306
|% -0,36
|
|ODAS
|4,02
|917.109.502
|% 3,34
|
|TSKB
|2,65
|695.872.700
|% 0,76
|
|ODAS
|4,02
|917.109.502
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,14
|617.884.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|738.960.994
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|239.687.950
|% 0,59
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9472
|17,9554
|% 0,39
|
|Euro
|18,3317
|18,3587
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,8576
|21,9672
|% -0,04
|
|Frank
|18,7744
|18,8875
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,26
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|12,91
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|11,82
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.889
|6.943
|60,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|