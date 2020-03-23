***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse Geri alım bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket paylarımıza ilave likidite sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2017Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 05.12.2018 150.000 0,75 0,74 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 05.12.2018 100.000 0,5 0,76 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 18.12.2018 125.000 0,6 0,774 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 18.12.2018 125.000 0,6 0,796 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 23.01.2019 250.000 1,25 0,72 YokturB Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 31.01.2019 250.000 1,25 0,74 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 15.05.2019 150.000 0,75 0,71 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 21.05.2019 64.367 0,321 0,7 YokturB Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 21.05.2019 122.811 0,614 0,71 YokturB Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 21.05.2019 62.822 0,314 0,72 YokturB Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 18.06.2019 250.000 1,25 0,78 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 02.07.2019 101.829 0,51 0,75 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 02.07.2019 248.171 1,24 0,76 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 23.03.2020 200.000 1 0,81 Yoktur.B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 23.03.2020 100.000 0,5 0,85 Yoktur.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli kararına istinaden şirketimiz paylarında yapılan geri alım bildirimi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831528BIST