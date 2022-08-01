***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOrkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSELİNA ÖZLEM ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 18.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırAli ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırGülnur BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.06.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512637 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Bşk.-Riskin Erken Saptanması Komite Bşk.-Kurumsal Yönetim Komite Bşk.AKİF ERİNGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050196 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050246BIST