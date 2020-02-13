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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.02.2020 18:41
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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2020
Karar Sayısı
2020/4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ (II-14.)'NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
-Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliği ve TMS/TFRS'ye göre hazırlanan şirketimizin 31 ARALIK 2019 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış sözkonusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
-KAP'da ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim bilgi Formu'nun (KYBF) gerçeği yansıttığını ve tarafımızca kabul edildiğini beyan ederiz.
 
Saygılarımızla
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Orkun ŞAHİN                            Ali ARSLAN
                
Yönetim Kurulu Bşk            Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818911


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ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
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Sterlin 7,8664 7,9058 % 0,71  
Frank 6,1495 6,1866 % -0,13  
Riyal 1,6064 1,6144 % -0,06  
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Altın Ons 1.577 1.577 9,70  
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Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
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