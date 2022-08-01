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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.08.2022 12:59
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan komite üyeleri 01.08.2022 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Gülnur BERBER CİVELEK    Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN                        Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Gülnur BERBER CİVELEK    Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN                        Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Gülnur BERBER CİVELEK     Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN                        Komite Üyesi Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
                      
Handan Dilan ÖZBİLEN         Komite Üyesi -Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050244


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Altın Gr. 1.031 1.032 11,82  
Cumhuriyet 6.848 6.952 75,00  
Tam 6.889 6.943 60,00  
Yarım 3.357 3.394 29,00  
Çeyrek 1.683 1.697 15,00  
Gümüş.Ons 20,38 20,41 0,03  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 0,12  
B. Petrol 101 101 0,50  
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