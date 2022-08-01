***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.08.2022 12:59
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan komite üyeleri 01.08.2022 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Gülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Gülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Gülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN Komite Üyesi Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Dilan ÖZBİLEN Komite Üyesi -Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050244
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|ORMA
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|KRPLS
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|TGSAS
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|% 9,96
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|PRKME
|8,83
|66.721.190
|% 9,96
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|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
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|KZBGY
|57,45
|82.497.287
|% -9,95
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|YAYLA
|5,07
|5.323.277
|% -9,95
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|IHGZT
|0,76
|20.658.970
|% -9,52
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|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
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|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
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|THYAO
|52,90
|4.067.779.070
|% 2,72
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|SASA
|49,00
|2.243.876.777
|% 5,38
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|SISE
|22,80
|1.726.562.628
|% -1,30
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|EREGL
|27,94
|1.019.466.306
|% -0,36
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|ODAS
|4,02
|917.109.502
|% 3,34
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|TSKB
|2,65
|695.872.700
|% 0,76
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|ODAS
|4,02
|917.109.502
|% 3,34
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|EKGYO
|3,14
|617.884.105
|% 0,00
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|YKBNK
|4,84
|738.960.994
|% -0,21
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|SKBNK
|1,70
|239.687.950
|% 0,59
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|15:37
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,9472
|17,9554
|% 0,39
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|Euro
|18,3317
|18,3587
|% -0,05
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|Sterlin
|21,8576
|21,9672
|% -0,04
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|Frank
|18,7744
|18,8875
|% 0,03
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|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,26
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|15:37
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|12,91
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|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|11,82
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.889
|6.943
|60,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|15,00
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|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,03
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|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,12
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|B. Petrol
|101
|101
|0,50
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