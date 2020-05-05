***EUKYO* *GLRYH* *GEREL* *FORMT* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
05.05.2020 14:16
***EUKYO******GLRYH******GEREL******FORMT******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ATAGY, EUKYO, FORMT, GEREL, GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ATA GMYO 35 06/05/2020
EURO KAPITAL YAT. ORT. 74 06/05/2020
FORMET CELIK KAPI SANAYI 41 06/05/2020
GERSAN ELEKTRIK 79 06/05/2020
GULER YAT. HOLDING 85 06/05/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842589
BIST
15:0598.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -132,43
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:057,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0508
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
15:057,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:05386,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,20
|Açılış
|: 386,59
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.972.029
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|423.523.433
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|488.161.134
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,96
|478.960.891
|% 2,23
|
|PETUN
|22,34
|423.523.433
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|387.540.194
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|379.185.531
|% -5,44
|
|KRDMD
|2,24
|356.989.748
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,71
|387.540.194
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|379.185.531
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,90
|223.958.850
|% 3,26
|
|KARSN
|1,75
|144.436.663
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7901
|8,8341
|% 0,60
|
|Frank
|7,2614
|7,3051
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.527
|1,30
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|