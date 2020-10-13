***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2020 16:06
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881185
BIST
15:571.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,62
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|: 1.181
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489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:57
|BRYAT
|174,90
|13.438.480
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|191.502.772
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.600.888
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.062
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.715.287
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|1.031.624.014
|% 2,29
|
|KERVT
|7,45
|650.041.744
|% -3,25
|
|SISE
|6,78
|635.886.974
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,63
|583.830.847
|% 5,78
|
|KRDMD
|3,62
|561.935.180
|% 1,12
|
|ODAS
|3,57
|1.031.624.014
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,83
|350.963.939
|% -0,54
|
|ISGYO
|2,20
|410.796.396
|% 5,26
|
|SKBNK
|1,76
|321.977.073
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,62
|561.935.180
|% 1,12
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9040
|7,9097
|% 0,26
|
|Euro
|9,3161
|9,3211
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2555
|10,3069
|% -0,17
|
|Frank
|8,6491
|8,7012
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1014
|2,1119
|% 0,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-13,49
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-8,91
|
|Yarım
|1.547
|1.586
|-4,31
|
|Çeyrek
|776
|793
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
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|B. Petrol
|42,17
|42,17
|0,45
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