***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.01.2021 09:07
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904075
BIST
10:541.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,83
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:547,3695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0408
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:548,9801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0427
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:54439,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,60
|Açılış
|: 439,10
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:54
|MAALT
|231,10
|2.252.532
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.535.455
|% 9,99
|
|SEKUR
|26,90
|14.450.047
|% 9,98
|
|AGYO
|4,28
|76.347.195
|% -8,74
|
|OZRDN
|12,00
|5.806.078
|% -6,76
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|INTEM
|66,00
|8.313.754
|% -5,04
|
|MGROS
|45,78
|196.653.231
|% -3,94
|
|KOZAL
|118,20
|355.093.031
|% 3,32
|
|KARSN
|4,85
|327.585.829
|% 2,54
|
|TSKB
|2,04
|305.451.857
|% 0,49
|
|PETKM
|5,21
|230.576.471
|% 1,76
|
|KRDMD
|6,89
|223.518.946
|% -0,43
|
|TSKB
|2,04
|305.451.857
|% 0,49
|
|KARSN
|4,85
|327.585.829
|% 2,54
|
|EKGYO
|2,49
|163.336.630
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,51
|73.831.650
|% 2,03
|
|PETKM
|5,21
|230.576.471
|% 1,76
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3653
|7,3695
|% -0,55
|
|Euro
|8,9747
|8,9801
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0799
|10,1304
|% -0,28
|
|Frank
|8,2946
|8,3445
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% -0,55
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,31
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|0,26
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:05AKSEN
Yüzde 5.58 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 290 adet işlem
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11:04XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 6, 178.00 milyon TL de
-
11:04RODRG
Yüzde 4.98 oranında artışla 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 557 adet işlem
-
11:03GLBMD
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 915 adet işlem
-
11:02ESEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 434, 765 adet işlem