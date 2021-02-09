***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.02.2021 09:11
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908509
BIST
10:061.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
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1.541
En Düşük
1.536
10:067,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0950
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|Önceki Kapanış
|: 7,0450
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7,0983
En Düşük
7,0620
10:068,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,5350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5622
En Düşük
8,5143
10:06419,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,77
|Açılış
|: 419,21
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|KOZAL
|135,40
|18.464.363
|% 0,74
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|GSDHO
|2,72
|6.089.648
|% 0,74
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0759
|7,0783
|% 0,07
|
|Euro
|8,5542
|8,5609
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,7225
|9,7712
|% 0,27
|
|Frank
|7,8676
|7,9150
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8818
|1,8913
|% 0,04
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|10,61
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,50
|