***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2021 09:13
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934300
BIST
10:261.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.427
En Düşük
1.417
10:268,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3177
En Düşük
8,2393
10:269,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0348
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0115
En Düşük
9,9291
10:26477,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,79
|Açılış
|: 477,42
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,71
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DITAS
|15,29
|1.144.671
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.300.527
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.991.203
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,26
|369.873
|% -37,93
|
|VAKFN
|21,30
|3.718.852
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,28
|5.353.306
|% -7,01
|
|VERTU
|28,60
|19.101.220
|% -5,30
|
|FORMT
|1,38
|3.428.866
|% -4,83
|
|THYAO
|12,76
|382.145.743
|% -1,24
|
|EREGL
|19,20
|187.184.983
|% 1,27
|
|GARAN
|7,36
|168.140.817
|% -0,14
|
|KOZAL
|116,50
|147.641.876
|% 0,60
|
|PETKM
|6,85
|122.043.277
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,12
|102.202.599
|% 0,00
|
|THYAO
|12,76
|382.145.743
|% -1,24
|
|PEKGY
|1,38
|33.262.065
|% 4,55
|
|GARAN
|7,36
|168.140.817
|% -0,14
|
|TSKB
|1,28
|23.543.249
|% 0,79
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3081
|8,3134
|% 0,80
|
|Euro
|9,9839
|9,9902
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4842
|11,5418
|% 0,39
|
|Frank
|9,0503
|9,1048
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2090
|2,2200
|% 0,72
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-6,73
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-0,02
|