***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2021 09:11
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934542
BIST
11:251.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:258,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2510,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:25477,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 477,01
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:25
|TSPOR
|2,29
|74.177.392
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|MTRKS
|41,66
|84.110.079
|% 8,49
|
|DITAS
|16,53
|13.521.162
|% 8,11
|
|CIMSA
|24,26
|92.267.794
|% 7,35
|
|VAKFN
|19,17
|38.870.166
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.053.165
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,04
|2.552.903
|% -7,21
|
|EREGL
|19,39
|340.310.832
|% -1,32
|
|PETKM
|6,92
|284.592.311
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,69
|262.678.153
|% 0,79
|
|GARAN
|7,25
|260.649.777
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|100.347.832
|% -0,48
|
|PETKM
|6,92
|284.592.311
|% 0,58
|
|GARAN
|7,25
|260.649.777
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,81
|64.048.260
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3478
|8,3494
|% 0,30
|
|Euro
|10,0133
|10,0188
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5605
|11,6185
|% 0,33
|
|Frank
|9,0790
|9,1337
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% 0,34
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,70
|
Seans Raporu
11:25
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11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, SAHOL, TTKOM
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11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 89 kaybederek (% -0.24 ) 1, 220
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11:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, AYEN, VAKFN
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11:35
TSPOR, DITAS, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ETILR, SEKFK, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında