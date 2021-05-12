***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2021 09:08
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936320
BIST
10:241.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.441
10:248,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
10:2410,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
10:24491,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,39
|Açılış
|: 491,52
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SERVE
|17,99
|69.603
|% 9,03
|
|GSRAY
|3,50
|101.338.272
|% 8,70
|
|CANTE
|6,06
|39.322.027
|% 8,41
|
|MRSHL
|333,00
|1.370.898
|% 7,56
|
|MERIT
|281,20
|163.658
|% 6,19
|
|VAKFN
|11,34
|106.398.673
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,47
|2.711.061
|% -9,82
|
|FENER
|23,64
|52.062.698
|% -9,49
|
|BJKAS
|9,24
|41.416.655
|% -8,70
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|THYAO
|13,14
|126.034.635
|% -1,57
|
|VAKFN
|11,34
|106.398.673
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,50
|101.338.272
|% 8,70
|
|KRDMD
|8,63
|87.993.453
|% 0,58
|
|CEMAS
|1,39
|82.976.179
|% 5,30
|
|CEMAS
|1,39
|82.976.179
|% 5,30
|
|GSRAY
|3,50
|101.338.272
|% 8,70
|
|YKBNK
|2,11
|32.517.588
|% -0,47
|
|KARSN
|4,36
|63.699.758
|% -1,13
|
|PETKM
|6,57
|73.404.943
|% -0,90
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3157
|8,3191
|% 0,47
|
|Euro
|10,0944
|10,1015
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7456
|11,8045
|% 0,62
|
|Frank
|9,1677
|9,2229
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2159
|2,2271
|% 0,69
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,05
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,00
|
|B. Petrol
|68,94
|68,94
|0,39
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:39FENER
Yüzde -9.49 oranında düşüşle 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 216, 825 adet işlem
-
10:36DARDL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 23.16 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 888 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 84 kaybederek (% -0.19 ) 1, 513
-
10:35XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 1, 478.00 milyon TL de
-
10:35FENER
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 004 adet işlem