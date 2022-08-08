***EUKYO* *LUKSK* *ETYAT* *EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EUKYO******LUKSK******ETYAT******EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EUYO, EUKYO, ETYAT, LUKSK09.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEURO KAPITAL YAT. ORT. EUKYO 0,035 0,035EURO TREND YAT. ORT. ETYAT 0,0305 0,0305EURO YAT. ORT. EUYO 0,035 0,035LUKS KADIFE LUKSK 0,35