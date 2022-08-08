***EUKYO* *LUKSK* *ETYAT* *EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
08.08.2022 16:57
***EUKYO******LUKSK******ETYAT******EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EUYO, EUKYO, ETYAT, LUKSK
09.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EURO KAPITAL YAT. ORT. EUKYO 0,035 0,035
EURO TREND YAT. ORT. ETYAT 0,0305 0,0305
EURO YAT. ORT. EUYO 0,035 0,035
LUKS KADIFE LUKSK 0,35
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0490
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.032,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8750
|17,9001
|% -0,28
|
|Euro
|18,2719
|18,2970
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,5427
|21,6507
|% -0,22
|
|Frank
|18,6839
|18,7964
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7439
|4,7677
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.985
|-2,00
|
|Yarım
|3.370
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-1,00
|