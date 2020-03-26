***EUKYO* *ULAS* *BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.03.2020 09:16
***EUKYO******ULAS******BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, EUKYO, ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832245
BIST
10:1688.919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -143,73
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
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89.347
En Düşük
88.481
10:166,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0701
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4916
En Düşük
6,4061
10:167,0844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
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10:16333,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,44
|Açılış
|: 333,32
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
334,66
En Düşük
331,60
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,73
|3.441.830
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|20
|% 10,00
|
|RTALB
|6,39
|887.878
|% 9,98
|
|GLRYH
|2,66
|3.661.241
|% 9,92
|
|QNBFL
|128,90
|268.111
|% -9,99
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|TTKOM
|6,24
|4.194.365
|% -5,17
|
|THYAO
|8,71
|48.402.840
|% -0,68
|
|SASA
|6,40
|37.843.212
|% 6,67
|
|ASELS
|23,22
|36.348.150
|% -0,94
|
|ECILC
|4,45
|34.377.831
|% 0,91
|
|GARAN
|7,50
|33.290.499
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|11.762.119
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,21
|25.638.253
|% 2,79
|
|GSRAY
|1,56
|15.520.191
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,14
|9.861.066
|% -0,87
|
|ADESE
|0,97
|7.479.225
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6390
|7,6773
|% 0,44
|
|Frank
|6,6155
|6,6553
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7172
|1,7258
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.605
|-14,22
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,29
|14,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,98
|26,98
|-0,41
|