***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri285,47 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,27Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.569,52 % 0,18Bağımsız Denetim Ücreti7.424,26 % 0,52Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.047,24 % 0,14Fon Yönetim Ücreti27.467,06 % 1,93Hisse Senedi Komisyonu2.864,65 % 0,2Tahvil Bono Komisyonu9,62 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.122,09 % 0,15Türev Araçlar Komisyonu119,53 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler669,04 % 0,05TOPLAM GİDERLER49.419,38 % 3,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.421.537,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900943BIST