***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri654,12 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,05Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.235,73 % 0,05Bağımsız Denetim Ücreti12.394,26 % 0,31Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.004,8 % 0,15Fon Yönetim Ücreti111.932,56 % 2,75Hisse Senedi Komisyonu8.137,13 % 0,2Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.799,23 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu624,76 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler403,28 % 0,01TOPLAM GİDERLER147.106,32 % 3,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.066.767,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900944BIST