***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri616,57 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,13Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.552,37 % 0,08Bağımsız Denetim Ücreti10.608,64 % 0,35Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.560,18 % 0,15Fon Yönetim Ücreti59.279,47 % 1,94Hisse Senedi Komisyonu318,98 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.775,53 % 0,09Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler814 % 0,01TOPLAM GİDERLER85.366,64 % 2,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.048.401,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900945BIST