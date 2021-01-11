***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.810,1 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.796,11 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti22.183,71 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.989,15 % 0,12Fon Yönetim Ücreti816.242,67 % 1,9Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.287,57 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu28.595,7 % 0,07Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.901,89 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.889,29 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.833,1 % 0,13TOPLAM GİDERLER1.002.370,19 % 2,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.932.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901014BIST