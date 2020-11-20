***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon İçtüzük ve Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889383BIST