***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2021 15:26
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Spk tarafından onaylanmış "Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu" içtüzüğü ve tescile ilişkin TTSG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969813
BIST
16:091.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:099,0115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:0910,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:09509,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,17
|Açılış
|: 509,90
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.420.145
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.694.308
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.959.982
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|68.955.662
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.397.734
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,70
|2.641.201
|% -7,54
|
|GARAN
|9,56
|1.303.192.522
|% 1,27
|
|ASELS
|16,49
|1.108.281.922
|% 4,24
|
|THYAO
|14,00
|789.013.586
|% -1,41
|
|SASA
|28,02
|687.721.351
|% 0,79
|
|KRDMD
|6,84
|623.888.709
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,43
|528.815.556
|% 0,41
|
|GARAN
|9,56
|1.303.192.522
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,80
|173.168.585
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,84
|623.888.709
|% 0,44
|
|ODAS
|1,50
|137.428.354
|% -1,32
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0087
|9,0115
|% 0,11
|
|Euro
|10,4051
|10,4105
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,2270
|12,2884
|% 0,22
|
|Frank
|9,6478
|9,7059
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3953
|2,4074
|% 0,11
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,26
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|25,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|25,47
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|12,31
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,30
|