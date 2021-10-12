***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2021 15:52
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Spk tarafından onaylanan İzahname tadiline ilişkin "Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni" ekte yer almaktadır.
Aşağıdaki maddeye ilişkin değişiklik 15/11/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Madde 7- Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler,
7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Global Menkul Değerler A.Ş.(Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Kıymetli Madenler, Pay Senetleri, Vadeli İşlemler, Varant, TPP, Repo-Ters Repo) aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan Pay komisyonu ve Varant : %0,08 (on binde sekiz)+BSMV olarak, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerde Endeks Kontratları ve Döviz Kontratları
için sözleşme tutarı üzerinden %0,02 (on binde iki) + BSMV olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969817
BIST
15:451.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:459,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:4510,4163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0185
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:45508,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 508,73
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MERIT
|23,16
|9.281.000
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.343.964
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.650.569
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.880.298
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.825.533
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|65.354.431
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ERSU
|4,50
|25.758.975
|% -7,98
|
|GARAN
|9,54
|1.266.393.122
|% 1,06
|
|ASELS
|16,47
|1.016.360.925
|% 4,11
|
|THYAO
|13,99
|765.900.819
|% -1,48
|
|SASA
|28,02
|676.533.846
|% 0,79
|
|KRDMD
|6,84
|613.433.367
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,43
|509.062.480
|% 0,41
|
|GARAN
|9,54
|1.266.393.122
|% 1,06
|
|ODAS
|1,50
|136.820.180
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,84
|613.433.367
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,80
|142.707.048
|% 0,56
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0158
|9,0191
|% 0,20
|
|Euro
|10,4092
|10,4163
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,2356
|12,2970
|% 0,29
|
|Frank
|9,6554
|9,7136
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3975
|2,4095
|% 0,20
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|1,36
|
|Altın Gr.
|508
|508
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|17,98
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,35
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,26
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 64 artarak (% 0.24 ) 1, 526
-
15:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, ASELS, THYAO
-
15:53OYYAT
Yüzde 6.50 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 751 adet işlem
-
15:52CEMTS
Yüzde 6.16 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 559, 211 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 10, 629.00 milyon TL de