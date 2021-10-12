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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.10.2021 15:52



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

                   Spk tarafından onaylanan İzahname tadiline ilişkin "Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni" ekte yer almaktadır.
 
Aşağıdaki maddeye ilişkin değişiklik 15/11/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
 
Madde 7- Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler,
7.1.2.  Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
 
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Global Menkul Değerler A.Ş.(Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Kıymetli Madenler, Pay Senetleri, Vadeli İşlemler, Varant, TPP, Repo-Ters Repo) aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan Pay komisyonu ve Varant : %0,08 (on binde sekiz)+BSMV olarak, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerde Endeks Kontratları ve  Döviz Kontratları
için sözleşme tutarı üzerinden %0,02 (on binde iki) + BSMV olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969817


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EKIZ 6,67 713.513 % 9,88  
EDIP 3,81 38.343.964 % 9,80  
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Riyal 2,3975 2,4095 % 0,20  
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Altın Ons 1.756 1.756 1,36  
Altın Gr. 508 508 0,74  
Cumhuriyet 3.374 3.425 23,00  
Tam 3.353 3.438 17,98  
Yarım 1.621 1.663 8,69  
Çeyrek 813 831 4,35  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 -0,22  
Gümüş Gr. 6,52 6,52 -0,02  
B. Petrol 83,39 83,39 -0,26  
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