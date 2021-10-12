***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSpk tarafından onaylanan İzahname tadiline ilişkin "Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni" ekte yer almaktadır.Aşağıdaki maddeye ilişkin değişiklik 15/11/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.Madde 7- Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler,7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Global Menkul Değerler A.Ş.(Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Kıymetli Madenler, Pay Senetleri, Vadeli İşlemler, Varant, TPP, Repo-Ters Repo) aracılık etmektedir.Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan Pay komisyonu ve Varant : %0,08 (on binde sekiz)+BSMV olarak, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerde Endeks Kontratları ve Döviz Kontratlarıiçin sözleşme tutarı üzerinden %0,02 (on binde iki) + BSMV olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969818BIST