***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2021 15:52
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Spk tarafından onaylanan İzahname tadiline ilişkin "Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni" ekte yer almaktadır.
Aşağıdaki maddeye ilişkin değişiklik 15/11/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Madde 7- Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler,
7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Global Menkul Değerler A.Ş.(Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Kıymetli Madenler, Pay Senetleri, Vadeli İşlemler, Varant, TPP, Repo-Ters Repo) aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan Pay komisyonu ve Varant : %0,08 (on binde sekiz)+BSMV olarak, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerde Endeks Kontratları ve Döviz Kontratları
için sözleşme tutarı üzerinden %0,02 (on binde iki) + BSMV olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969818
BIST
16:131.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:139,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:1310,4186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0208
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:13510,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,42
|Açılış
|: 510,15
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.420.221
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.699.275
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.959.982
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|69.345.523
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.406.429
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|53,00
|2.651.171
|% -7,02
|
|GARAN
|9,54
|1.309.959.278
|% 1,06
|
|ASELS
|16,47
|1.120.414.912
|% 4,11
|
|THYAO
|13,97
|797.750.018
|% -1,62
|
|SASA
|28,00
|688.994.929
|% 0,72
|
|KRDMD
|6,84
|624.488.747
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,43
|539.261.953
|% 0,41
|
|GARAN
|9,54
|1.309.959.278
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,80
|173.367.216
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,84
|624.488.747
|% 0,44
|
|ODAS
|1,50
|137.473.012
|% -1,32
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0129
|9,0177
|% 0,18
|
|Euro
|10,4090
|10,4186
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,2256
|12,2869
|% 0,21
|
|Frank
|9,6519
|9,7101
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3944
|2,4064
|% 0,07
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,26
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.373
|3.424
|22,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|23,63
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|11,42
|
|Çeyrek
|814
|833
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|-0,27
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 24 artarak (% 0.34 ) 1, 528
-
16:24XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 11, 569.00 milyon TL de
-
16:24KAPLM
Yüzde 5.85 oranında artışla 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 686, 227 adet işlem
-
16:23ASELS
Yüzde 4.11 oranında artışla 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 223, 420 adet işlem
-
16:22EDATA
Yüzde 6.41 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 173, 341 adet işlem