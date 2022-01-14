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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.01.2022 13:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz "Global MD Portföy Para Piyasası Fonu" izahnamesinin 
2.4. nolu maddesinde yer alan "Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar tablosu" Sermaye piyasası kurulu kararı ile değiştirilmiştir. yapılan değişikliğe ilişkin belgeler ekte bilgilerinize arz edilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994025


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PKENT 350,60 28.416.933 % 9,99  
QNBFB 43,62 988.037 % 9,98  
BRMEN 2,78 1.129.176 % 9,88  
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Euro 15,4923 15,5061 % -0,48  
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Altın Ons 1.822 1.822 0,44  
Altın Gr. 794 794 -0,84  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.245 5.378 -16,15  
Yarım 2.535 2.602 -7,81  
Çeyrek 1.272 1.301 -3,90  
Gümüş.Ons 23,10 23,12 0,03  
Gümüş Gr. 10,07 10,08 -0,00  
B. Petrol 85,55 85,55 1,08  
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