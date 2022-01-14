***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.01.2022 13:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz "Global MD Portföy Para Piyasası Fonu" izahnamesinin
2.4. nolu maddesinde yer alan "Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar tablosu" Sermaye piyasası kurulu kararı ile değiştirilmiştir. yapılan değişikliğe ilişkin belgeler ekte bilgilerinize arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994025
BIST
14:052.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -8,09
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:0513,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0461
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:0515,5186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0630
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:05794,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,21
|Açılış
|: 793,88
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler14:03
|QNBFL
|97,35
|938.591
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.416.933
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|2.926.155
|% -9,96
|
|DOBUR
|104,90
|8.627.761
|% -7,17
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|ERCB
|55,25
|16.568.940
|% -5,72
|
|THYAO
|28,42
|2.849.392.648
|% -1,25
|
|KRDMD
|13,51
|2.389.484.294
|% 1,20
|
|SISE
|15,09
|882.551.460
|% 0,27
|
|EREGL
|31,34
|878.593.560
|% -0,89
|
|KOZAL
|129,60
|741.599.390
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,40
|606.116.883
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,51
|2.389.484.294
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,78
|520.266.017
|% -0,79
|
|THYAO
|28,42
|2.849.392.648
|% -1,25
|
|TSKB
|1,55
|102.418.407
|% -0,64
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5225
|13,5348
|% -0,35
|
|Euro
|15,4923
|15,5061
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,5406
|18,6336
|% -0,05
|
|Frank
|14,8040
|14,8932
|% -0,24
|
|Riyal
|3,5988
|3,6168
|% -0,25
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,44
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-16,15
|
|Yarım
|2.535
|2.602
|-7,81
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|1,08
|