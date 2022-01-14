***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz "Global MD Portföy Para Piyasası Fonu" izahnamesinin2.4. nolu maddesinde yer alan "Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar tablosu" Sermaye piyasası kurulu kararı ile değiştirilmiştir. yapılan değişikliğe ilişkin belgeler ekte bilgilerinize arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994025BIST