***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2022 17:10
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0 (212) 244 55 66 0 (216) 759 62 65
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Sevcan IRICIOĞLU Müfettiş & İç Kontrol
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Risktürk Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. Risk Yönetim Birimi
Global Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Birimi
Kübra Hızal MEMİŞ Fon Operasyon Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065724
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,4163
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1062
En Düşük
17,6326
18:05989,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 23,26
|Açılış
|: 989,17
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
990,53
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5265
|18,5431
|% 0,51
|
|Euro
|18,0736
|18,1048
|% 2,35
|
|Sterlin
|20,0846
|20,1854
|% 1,79
|
|Frank
|18,8820
|18,9958
|% 2,00
|
|Riyal
|4,9014
|4,9260
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|31,25
|
|Altın Gr.
|989
|990
|23,64
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.691
|6.796
|120,00
|
|Yarım
|3.255
|3.322
|59,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.661
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,37
|
|B. Petrol
|88,02
|88,02
|3,15
|