***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBarbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0 (212) 244 55 66 0 (216) 759 62 65Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMurat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri YönetmeniSevcan IRICIOĞLU Müfettiş & İç KontrolNilgün NACAR Portföy YöneticisiAbdulkadir DOKUMACI Fon MüdürüRisktürk Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. Risk Yönetim BirimiGlobal Menkul Değerler A.Ş. Araştırma BirimiKübra Hızal MEMİŞ Fon Operasyon Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065724BIST