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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2022 17:10
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0 (212) 244 55 66 0 (216) 759 62 65

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Sevcan IRICIOĞLU Müfettiş & İç Kontrol
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Risktürk Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. Risk Yönetim Birimi
Global Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Birimi
Kübra Hızal MEMİŞ Fon Operasyon Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065724


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 120,00 107.912.492 % 9,99  
RODRG 42,94 13.952.919 % 9,99  
ENSRI 18,62 89.308.884 % 9,98  
IDEAS 25,62 45.969.177 % 9,96  
HKTM 42,64 69.402.365 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5265 18,5431 % 0,51  
Euro 18,0736 18,1048 % 2,35  
Sterlin 20,0846 20,1854 % 1,79  
Frank 18,8820 18,9958 % 2,00  
Riyal 4,9014 4,9260 % 0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.660 1.660 31,25  
Altın Gr. 989 990 23,64  
Cumhuriyet 6.632 6.732 60,00  
Tam 6.691 6.796 120,00  
Yarım 3.255 3.322 59,00  
Çeyrek 1.633 1.661 29,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,95 0,56  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,37  
B. Petrol 88,02 88,02 3,15  
Seans Raporu 18:05
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