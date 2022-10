***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ihraç piriminden yedek akçe ayrıldığı için yönetim kurulu kararının revize edilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 675.000.000Mevcut Sermaye (TL) 168.780.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 760.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 40.500.000 141.867.579,100 350,29031 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 39.000.000 136.613.224,320 350,29031 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 NâmaC Grubu, EUREN, TREEURN00030 89.280.000 312.739.196,580 350,29031 C Grubu C Grubu, EUREN, TREEURN00030 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 168.780.000 591.220.000,000 350,29031İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 421.826.560Geçmiş Yıl Karları (TL) 104.378.948Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 65.014.492Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 28.09.2022 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6/6.Maddesinin "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesindeŞirketimiz yönetim kurulu 13.10.2022 tarihinde toplanarak 28.09.2022 tarih ve 2022/30 sayılı kararının yerine geçmek üzereMevcut 168.780.000,00 TL olan sermayemizin, 421.826.560,00 TL'si (kalan 76.728.608,31 TL yedek akçe ayrılmasına) Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 65.014.492,00 TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden ve 104.378.948,00 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 591.220.000,00 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 675.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 760.000.000,00 TL ye yükseltilmesineŞirket sermayesinin %350,29 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 591.220.000,00 TL nominal değerli payların 141.867.579,10 TL değerli 141.867.579,10 adet kısmı A Grubu nama yazılı pay, 136.613.224,32 TL değerli 136.613.224,32 adet B Grubu nama yazılı pay ve 312.739.196,58 TL değerli 312.739.196,58 adet kısmı ise C Grubu Hamiline yazılı pay olarak verilmesine şeklinde revize edilmiştir.pay sahiplerimize duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EUROPEN - EK 3 Sermaye artırımı Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071524BIST