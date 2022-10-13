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***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.10.2022 10:25
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bi


***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ihraç piriminden yedek akçe ayrıldığı için yönetim kurulu kararının revize edilmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 675.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 168.780.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 760.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 40.500.000 141.867.579,100 350,29031 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 39.000.000 136.613.224,320 350,29031 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 Nâma
C Grubu, EUREN, TREEURN00030 89.280.000 312.739.196,580 350,29031 C Grubu C Grubu, EUREN, TREEURN00030 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 168.780.000 591.220.000,000 350,29031

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 421.826.560
Geçmiş Yıl Karları (TL) 104.378.948
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 65.014.492


Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 28.09.2022 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6/6.Maddesinin "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesinde
Şirketimiz yönetim kurulu 13.10.2022 tarihinde toplanarak 28.09.2022 tarih ve 2022/30 sayılı kararının yerine geçmek üzere
Mevcut 168.780.000,00 TL olan sermayemizin, 421.826.560,00 TL'si (kalan 76.728.608,31 TL yedek akçe ayrılmasına) Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 65.014.492,00 TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden ve 104.378.948,00 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 591.220.000,00 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 675.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 760.000.000,00 TL ye yükseltilmesine
Şirket sermayesinin %350,29 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 591.220.000,00 TL nominal değerli payların 141.867.579,10 TL değerli 141.867.579,10 adet kısmı A Grubu nama yazılı pay, 136.613.224,32 TL değerli 136.613.224,32 adet B Grubu nama yazılı pay ve 312.739.196,58 TL değerli 312.739.196,58 adet kısmı ise C Grubu Hamiline yazılı pay olarak verilmesine şeklinde revize edilmiştir.
pay sahiplerimize duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EUROPEN - EK 3 Sermaye artırımı Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071524


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