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***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2022 15:02
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler CAM-1 ŞUBE :75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:31 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR CAM-2 ŞUBE :75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:14 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR İMİŞEHİR ŞUBE:75.Yıl OSB Mahallesi 1.Geliştirme Bölgesi 2004 Cadde No:2 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR

İnternet Adresi https://www.europen.com.tr/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@europen.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR +90 222 236 11 00 +90 222 235 00 67
75.Yıl OSB Mahallesi 1.Geliştirme Bölgesi 2004 Cadde No:2 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR +90 222 235 13 13 +90 222 235 21 21

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soy@europen.com.tr DÜZEY-2 919890

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu PVC Profil, Kapı ve Pencere Üretimi ile Cam İşleme
C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
VKN:195 021 8761

Şirketin Süresi süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 40500000 TRY 40500000 TRY 24 İşlem Görmüyor
B Nama 39000000 TRY 39000000 TRY 23,11 İşlem Görmüyor
C Hamiline 89280000 TRY 89280000 TRY 52,90 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil CEO Evet Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 22.96 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BARIŞ SÜTKEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KIVANÇ ÖZDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMRE ARISOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
MURAT İLKER ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZKAN AYDIN Mali İşler Direktörü Finans / Yatırım Danışmanı Mali İşler Diektörü
ADEM DOĞAR Genel Müdür Endüstri Mühendisi Tedarik Zinciri Koordinatörü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
QADROFORM S.R.L. Pvc Kapı Pencere Üretimi 100000 90000 RON 90 Hİssedarlık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036698


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Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
Gümüş.Ons 21,88 21,92 0,20  
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