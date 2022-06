***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİRÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler CAM-1 ŞUBE :75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:31 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR CAM-2 ŞUBE :75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:14 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR İMİŞEHİR ŞUBE:75.Yıl OSB Mahallesi 1.Geliştirme Bölgesi 2004 Cadde No:2 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİRİnternet Adresi https://www.europen.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@europen.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faks75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR +90 222 236 11 00 +90 222 235 00 6775.Yıl OSB Mahallesi 1.Geliştirme Bölgesi 2004 Cadde No:2 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR +90 222 235 13 13 +90 222 235 21 21Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soy@europen.com.tr DÜZEY-2 919890Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu PVC Profil, Kapı ve Pencere Üretimi ile Cam İşlemeC&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.VKN:195 021 8761Şirketin Süresi süresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 40500000 TRY 40500000 TRY 24 İşlem GörmüyorB Nama 39000000 TRY 39000000 TRY 23,11 İşlem GörmüyorC Hamiline 89280000 TRY 89280000 TRY 52,90 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİDRİS NEBİ HATİPOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil CEO Evet Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 22.96 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBARIŞ SÜTKEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKIVANÇ ÖZDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMRE ARISOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırMURAT İLKER ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZKAN AYDIN Mali İşler Direktörü Finans / Yatırım Danışmanı Mali İşler DiektörüADEM DOĞAR Genel Müdür Endüstri Mühendisi Tedarik Zinciri KoordinatörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiQADROFORM S.R.L. Pvc Kapı Pencere Üretimi 100000 90000 RON 90 Hİssedarlık