***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:35
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834531
BIST
13:0089.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 195,53
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:006,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0876
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:007,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0406
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:00346,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,57
|Açılış
|: 347,19
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.526.722
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.872.222
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.327.820
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|YBTAS
|4.510,00
|9.020
|% -7,01
|
|PETKM
|3,40
|339.017.858
|% -1,73
|
|TUPRS
|86,30
|337.650.422
|% 4,42
|
|GARAN
|7,54
|258.742.526
|% -0,79
|
|ASELS
|23,38
|255.870.803
|% 1,04
|
|GSRAY
|2,07
|202.970.878
|% -5,91
|
|PETKM
|3,40
|339.017.858
|% -1,73
|
|GSRAY
|2,07
|202.970.878
|% -5,91
|
|IHLGM
|0,99
|60.067.441
|% -1,00
|
|TSPOR
|2,98
|165.513.164
|% -3,56
|
|YKBNK
|1,82
|103.448.466
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2112
|8,2524
|% 0,44
|
|Frank
|6,8430
|6,8843
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7766
|1,7855
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-2,85
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|32,96
|32,96
|3,02
|