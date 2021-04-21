***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:53
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930065
BIST
15:561.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -23,86
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:568,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:569,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:56469,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,78
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:55
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.672.289
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.799.279
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.213.127
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|GOLTS
|43,12
|9.480.197
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.954.104
|% -9,97
|
|PETKM
|6,46
|822.272.692
|% -1,67
|
|EREGL
|18,29
|807.927.427
|% 0,33
|
|GARAN
|6,97
|766.555.042
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,06
|483.382.536
|% -1,94
|
|THYAO
|10,90
|377.095.736
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|322.116.566
|% -2,36
|
|PETKM
|6,46
|822.272.692
|% -1,67
|
|GARAN
|6,97
|766.555.042
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.406.644
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|151.010.527
|% -0,54
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1734
|8,1805
|% 0,90
|
|Euro
|9,8334
|9,8415
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,3436
|11,4005
|% 0,65
|
|Frank
|8,8705
|8,9240
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 0,84
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|6,99
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,86
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|24,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,13
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|-1,46
|
Seans Raporu
15:55
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