***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:30
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930438
BIST
11:441.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.335
En Düşük
1.309
11:448,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1199
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
11:449,9799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1133
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
11:44476,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,54
|Açılış
|: 476,42
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:44
|FORMT
|1,15
|3.091.625
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.654
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|21.367.105
|% 9,66
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|755.752
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|47.370.106
|% -9,80
|
|GARAN
|7,01
|781.621.513
|% 0,72
|
|EREGL
|17,98
|338.836.181
|% 0,78
|
|KOZAL
|107,30
|217.896.767
|% 2,09
|
|SISE
|7,14
|209.696.343
|% 0,14
|
|PETKM
|6,30
|190.928.250
|% -1,25
|
|GARAN
|7,01
|781.621.513
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,80
|159.157.804
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,09
|152.592.040
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|63.146.395
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,88
|183.002.556
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2904
|8,2990
|% 1,47
|
|Euro
|9,9717
|9,9799
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,4792
|11,5368
|% 1,03
|
|Frank
|9,0090
|9,0632
|% 1,37
|
|Riyal
|2,2004
|2,2114
|% 1,16
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,15
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,43
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Seans Raporu
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