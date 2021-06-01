***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2021 12:36
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939286
BIST
12:461.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
12:468,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
12:4610,4417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0545
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
12:46522,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,31
|Açılış
|: 522,90
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KONTR
|72,60
|11.099.799
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|15.659.833
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.210.757
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.178.809
|% 9,92
|
|ODAS
|2,10
|182.364.278
|% -9,09
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|MARTI
|2,20
|8.593.183
|% -5,17
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|KUTPO
|34,58
|235.396.671
|% -4,26
|
|GARAN
|8,09
|791.921.718
|% 1,25
|
|THYAO
|13,17
|360.114.397
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,20
|334.227.535
|% 2,33
|
|KUTPO
|34,58
|235.396.671
|% -4,26
|
|KRDMD
|7,84
|228.944.055
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,20
|334.227.535
|% 2,33
|
|GARAN
|8,09
|791.921.718
|% 1,25
|
|ODAS
|2,10
|182.364.278
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,94
|130.311.698
|% -0,51
|
|TSKB
|1,36
|89.598.145
|% 2,26
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5297
|8,5337
|% 0,49
|
|Euro
|10,4344
|10,4417
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,0613
|12,1218
|% 0,22
|
|Frank
|9,4457
|9,5026
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2672
|2,2786
|% 0,43
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,29
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.440
|3.529
|16,71
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,08
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,23
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,07
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,49
|