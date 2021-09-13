***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2021 13:46
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963392
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
18:059,9734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0386
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:05487,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,94
|Açılış
|: 487,05
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YESIL
|2,42
|144.173.392
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.959.436
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.510.785
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.509.215
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.445.448
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,77
|54.862.273
|% -6,73
|
|SUMAS
|90,25
|413.997
|% -5,99
|
|ISBIR
|78,10
|2.120.185
|% -5,90
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|BRLSM
|10,47
|614.455.682
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,90
|584.740.507
|% 1,19
|
|THYAO
|12,44
|465.646.053
|% 0,24
|
|GESAN
|23,78
|363.510.785
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,84
|139.175.878
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|92.327.189
|% 0,00
|
|YESIL
|2,42
|144.173.392
|% 10,00
|
|BRLSM
|10,47
|614.455.682
|% 3,25
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4362
|8,4379
|% -0,21
|
|Euro
|9,9663
|9,9718
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6460
|11,7044
|% -0,18
|
|Frank
|9,1229
|9,1779
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2422
|2,2535
|% -0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,45
|73,45
|0,53
|
Seans Raporu
18:00
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17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
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17:58IDGYO
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Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
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17:55EUHOL
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