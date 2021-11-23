***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:33
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979248
BIST
16:241.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 26,71
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2412,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 11,31%
|| 1,2903
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2414,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 11,85%
|| 1,5200
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:24730,56
En Yüksek
|Değişim
|: 10,30%
|| 68,22
|Açılış
|: 730,56
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.665.369
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|171.248.556
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|57.194.174
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.795.008
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|743.398.872
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.537.703
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.373.092
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.493.211
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,67
|3.224.443.429
|% 4,21
|
|GARAN
|11,76
|3.119.363.831
|% -1,51
|
|SISE
|12,02
|2.903.302.976
|% 7,23
|
|THYAO
|18,36
|2.014.923.163
|% 4,14
|
|EREGL
|23,12
|1.933.720.568
|% 7,24
|
|YKBNK
|3,45
|1.579.221.859
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,67
|3.224.443.429
|% 4,21
|
|ODAS
|1,59
|539.601.360
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|606.034.304
|% -1,37
|
|GARAN
|11,76
|3.119.363.831
|% -1,51
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6243
|12,7157
|% 11,48
|
|Euro
|14,2299
|14,3540
|% 11,94
|
|Sterlin
|16,8599
|16,9445
|% 10,70
|
|Frank
|13,5125
|13,5939
|% 10,96
|
|Riyal
|3,3606
|3,3775
|% 10,86
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-17,01
|
|Altın Gr.
|723
|723
|60,48
|
|Cumhuriyet
|4.804
|4.876
|457,00
|
|Tam
|4.747
|4.903
|456,16
|
|Yarım
|2.294
|2.372
|220,66
|
|Çeyrek
|1.151
|1.186
|110,33
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,55
|0,69
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|0,05
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
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16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
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16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 39, 505.00 milyon TL de
-
16:34TMPOL
Yüzde 5.24 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 073 adet işlem
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16:33MIATK
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 355 adet işlem