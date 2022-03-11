***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 10:20
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009431
BIST
16:352.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 20,01
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:3514,7358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1187
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
16:3516,2413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1030
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2034
16:35933,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -18,10
|Açılış
|: 933,92
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MEPET
|2,31
|14.974.258
|% 10,00
|
|ALARK
|19,92
|268.148.142
|% 7,97
|
|ALKA
|23,82
|32.435.913
|% 7,69
|
|AVGYO
|2,97
|22.757.981
|% 6,83
|
|ALCTL
|25,42
|25.542.685
|% 6,01
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|AKFGY
|2,53
|107.943.903
|% -4,53
|
|BURCE
|27,42
|4.892.071
|% -3,86
|
|SANEL
|7,18
|2.580.857
|% -3,75
|
|KRDMB
|13,09
|40.620.164
|% -3,39
|
|THYAO
|26,70
|4.990.284.905
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,95
|3.763.217.406
|% -2,73
|
|SISE
|13,62
|1.980.525.042
|% 3,50
|
|EREGL
|34,22
|1.483.906.967
|% -1,16
|
|GARAN
|11,75
|1.380.658.591
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,95
|3.763.217.406
|% -2,73
|
|ODAS
|1,54
|310.972.764
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,26
|637.747.519
|% 4,49
|
|THYAO
|26,70
|4.990.284.905
|% 3,73
|
|YKBNK
|3,71
|588.821.103
|% 0,82
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7233
|14,7358
|% -0,80
|
|Euro
|16,2083
|16,2413
|% -0,63
|
|Sterlin
|19,2897
|19,3865
|% -0,28
|
|Frank
|15,8044
|15,8996
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9268
|3,9465
|% -0,36
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-24,12
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-13,75
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.321
|-130,00
|
|Tam
|6.200
|6.360
|-130,41
|
|Yarım
|2.997
|3.076
|-63,08
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|-31,55
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,12
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866