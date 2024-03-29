***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2024 13:59
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264247
BIST
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15:489.112
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 32,52
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4832,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0663
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4835,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0285
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:482.325,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,16
|Açılış
|: 2.325,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ALVES
|63,25
|921.836.916
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|ODINE
|58,40
|80.830.506
|% 9,98
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|157.262.669
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|546.890.991
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.886.086
|% -9,94
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|THYAO
|297,50
|6.318.458.846
|% -0,08
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
|
|AGROT
|37,18
|2.576.835.221
|% 5,45
|
|AKBNK
|47,06
|2.260.968.398
|% 0,60
|
|ZOREN
|5,90
|2.185.617.628
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,96
|1.087.494.820
|% 3,00
|
|PEKGY
|13,70
|1.176.856.538
|% 8,90
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3686
|32,3750
|% 0,18
|
|Euro
|35,0188
|35,0611
|% -0,01
|
|Sterlin
|41,0794
|41,2853
|% 0,66
|
|Frank
|36,1047
|36,2857
|% 0,70
|
|Riyal
|8,6722
|8,7156
|% 0,55
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:44
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