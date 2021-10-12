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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.10.2021 15:21



***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Temmuz-Eylül 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 1.000 1.000 868 1.868 1.868
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
57.516 64.494 122.010 67.025 189.035 189.035
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
57.516 65.494 123.010 67.893 190.903 190.903
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38.746.903 40.105.725 39.430.068 39.961.474 39.609.150 39.609.150
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14844025 % 0,16330336 % 0,31197004 % 0,16989613 % 0,48196691 % 0,48196691



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969807


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LUKSK 49,50 9.632.377 % 10,00  
TDGYO 7,09 12.598.475 % 9,92  
FROTO 176,30 1.461.537.057 % 9,16  
KTSKR 33,38 33.361.719 % 8,24  
ANELE 2,68 70.008.374 % 8,06  
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Dolar 9,0811 9,0860 % 0,56  
Euro 10,5128 10,5208 % 0,86  
Sterlin 12,3508 12,4128 % 0,90  
Frank 9,7683 9,8272 % 1,03  
Riyal 2,4164 2,4285 % 0,61  
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Altın Ons 1.788 1.789 28,09  
Altın Gr. 521 521 9,56  
Cumhuriyet 3.444 3.496 49,00  
Tam 3.433 3.520 56,19  
Yarım 1.659 1.703 27,18  
Çeyrek 832 851 13,59  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,52  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,16  
B. Petrol 82,61 82,61 -0,81  
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