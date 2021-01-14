***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
14.01.2021 11:45
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ekim-Aralık 2020 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
80076 84439 164515 84934 249449 90362 339811
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
4779 4779 9558 4779 14337 5487 19824
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
33346956 35189373 34268164 35383463 34642644 37650600 35398742
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,254461 % 0,25353677 % 0,50797293 % 0,25354499 % 0,7614488 % 0,25457496 % 1,01595418
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902050
BIST