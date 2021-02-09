***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.02.2021 20:08
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908728
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0409
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05417,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 417,95
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.836.147
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.452.779
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.819.411
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|19.832.180
|% 9,99
|
|TACTR
|37,90
|3.881.120
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,14
|53.096.315
|% -9,49
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|PKENT
|1.811,90
|1.051.674
|% -8,95
|
|ATSYH
|6,40
|805.680
|% -8,18
|
|KOZAL
|137,50
|5.077.442.300
|% 2,31
|
|GARAN
|10,20
|2.463.618.201
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.460.925.831
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.083.753.444
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|560.911.970
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.072.735.255
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0717
|7,0798
|% 0,09
|
|Euro
|8,5647
|8,5732
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7379
|9,7867
|% 0,43
|
|Frank
|7,8947
|7,9422
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8819
|1,8913
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|5,92
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|60,91
|60,91
|0,21
|