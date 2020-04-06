***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 13.409 82.179,21 1,25 0,25Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 34.015 105.098,22 1,6 0,31Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.198 170.339,52 2,59 0,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 953 47.840,6 0,73 0,14Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 1.945 23.515,89 0,36 0,07Haberleşme- 11.791 99.000,99 1,5 0,3DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 72.341 280.765,22 4,27 0,84Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 2.350.879,9 2.848.769,42 43,3 8,5Diğer Mali Kuruluşlar- 4.255 57.399,95 0,87 0,17Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım Ortaklığı- 2.600.000 2.808.000 42,68 8,38EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 2.443 56.677,6 0,86 0,17DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 5.100.229,9 6.579.586,62 100 19,63B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 5.301.000 5.359.450,77 100 15,99Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 5.301.000 5.359.450,77 100 15,99C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- 100.000 379.674,52 100 1,13GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 21.015.946,03 21.015.946,03 100 62,7BPP 184.139,14 184.139,14 100 0,55GRUP TOPLAMI- 21.200.085,17 21.200.085,17 100 63,25ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 31.701.315,07 33.518.797,08 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.518.797,12 % 0 % 101,22B. HAZIR DEĞERLER2.275,41 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.275,41 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)95.388,85 % 0 % 0,29a) Takastan Alacaklar53.250 % 55,82 % 0,16b) Diğer Alacaklar42.138,85 % 44,18 % 0,13Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)8.594,39 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-509.877,52 % 0 -% 1,54a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-4.631,4 % 0,91 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-505.246,12 % 99,09 -% 1,53NET VARLIK DEĞERİ33.115.178,25 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,6558 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834895BIST