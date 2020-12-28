***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 86,61 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.000 35.100 100 0,09B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 4,24 4 685.000 1 15/02/2019 15,97 1,02 700.859 8,37 1,81TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,22 4 566.000 1 21/06/2019 13,88 1,02 578.025,27 6,91 1,49TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,14 4 350.000 1 07/08/2019 17,63 1,02 358.598,87 4,28 0,93TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,18 4 2.000.000 1 31/05/2019 17,81 1,01 2.028.437,67 24,24 5,24TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 3,71 4 1.700.000 1 25/01/2019 18,21 1,02 1.742.951,21 20,83 4,5Finansman BonosuTRFYKBK12122 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş 15/01/2020 TRFYKBK12122 9,25 0 2.000.000 0,95 10/07/2020 15,97 0,99 1.985.436,89 23,72 5,13TRFOYMD22117 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 26/02/2021 8.368.701,91 100 21,62B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYDT YÜKSEL İNŞAA 31/12/2020 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/11 0 4,28 428.558,98 100 1,11GRUP TOPLAMI- 100.000 428.558,98 100 1,11E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)HİSSE REPO PAZARI 28/12/2020 AKBNK 17,25 300.425,34 6,54 25/12/2020 18,81 45.802 6,55 300.425,34 1,01 0,78HİSSE REPO PAZARI 28/12/2020 ASELS 17,25 200.283,56 18,13 25/12/2020 18,81 11.026 18,16 200.283,56 0,67 0,52HİSSE REPO PAZARI 28/12/2020 EKGYO 17,25 2.102.977,4 2,14 25/12/2020 18,81 981.309 2,14 2.102.977,4 7,04 5,43HİSSE REPO PAZARI 28/12/2020 KOZAA 17,25 1.101.559,59 93,74 25/12/2020 18,81 11.734 93,87 1.101.559,59 3,69 2,85HİSSE REPO PAZARI 28/12/2020 TAVHL 17,25 400.567,12 20,87 25/12/2020 18,81 19.158 20,9 400.567,12 1,34 1,03HİSSE REPO PAZARI 28/12/2020 TCELL 17,25 700.992,47 15,88 25/12/2020 18,81 44.053 15,91 700.992,47 2,35 1,81HİSSE REPO PAZARI 28/12/2020 TSKB 17,25 200.283,56 1,88 25/12/2020 18,81 106.383 1,88 200.283,56 0,67 0,52REPO 28/12/2020 TRT030523T13 18 18.026.630,14 2,11 25/12/2020 19,7 8.505.820 2,11 18.026.630,14 60,33 46,57REPO 28/12/2020 TRT210623T10 18 6.008.876,71 0,97 25/12/2020 19,7 6.159.855 0,97 6.008.876,71 20,11 15,52TPP 28/12/2020 TPP 17 34.047,51 0 25/12/2020 18,52 0 34,04 34.047,51 0,11 0,09TPP 28/12/2020 TPP 17 801.117,81 0 25/12/2020 18,52 0 801,11 801.117,81 2,68 2,07GRUP TOPLAMI- 29.877.761,21 29.877.761,21 100 77,18ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.298.761,21 38.710.122,1 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.710.122,1 % 0 % 101,53B. HAZIR DEĞERLER13.151,46 % 0 % 0,03a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar13.151,46 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)48.359,68 % 0 % 0,13a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar48.359,68 % 100 % 0,13Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)7.163,75 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-650.273,95 % 0 -% 1,71a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-27.792,78 % 4,27 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-622.481,17 % 95,73 -% 1,63NET VARLIK DEĞERİ38.128.523,04 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9064 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.12.2020 tarihli haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895093BIST