***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriISKPL IŞIK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş TREISKP00027 29 16,1 19,48 564,92 1,58 0CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. 0,47 4.700 13,18 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 85,24 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.029 35.664,92 100 0,09B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 4,24 4 685.000 1 15/02/2019 15,97 1,03 710.886,83 15,1 1,82TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,22 4 566.000 1 21/06/2019 13,88 1,03 585.276,1 12,43 1,5TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,14 4 350.000 1 07/08/2019 17,63 1,04 364.226,54 7,74 0,93TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,18 4 2.000.000 1 31/05/2019 18,11 1,02 2.058.941,5 43,73 5,27Finansman BonosuTRFOYMD22117 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ A.Ş 26/02/2021 TRFOYMD22117 16,1 0 1.000.000 0,96 27/11/2020 17,09 0,98 989.249,63 21,01 2,53ARA GRUP TOPLAMI- 4.601.000 4.708.580,6 100 12,05B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYDT YÜKSEL İNŞAA 31/12/2020 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/11 0 4,15 415.500,8 100 1,06GRUP TOPLAMI- 100.000 415.500,8 100 1,06E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)HİSSE REPO PAZARI 01/02/2021 SISE 18,74 3.004.620,82 7,31 29/01/2021 20,59 409.837 7,33 3.004.620,82 8,86 7,69REPO 01/02/2021 TRT280628T18 17 23.032.136,99 1,48 29/01/2021 18,51 15.450.250 1,49 23.032.136,99 67,91 58,95REPO 01/02/2021 TRT280628T18 17 7.009.780,82 1,48 29/01/2021 18,51 4.702.255 1,49 7.009.780,82 20,67 17,94TPP 01/02/2021 TPP 17,05 867.213,59 0 29/01/2021 18,58 0 867,21 867.213,59 2,56 2,22GRUP TOPLAMI- 33.913.752,22 33.913.752,22 100 86,79ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.634.781,22 39.073.498,54 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.073.498,54 % 0 % 101,38B. HAZIR DEĞERLER91.243,16 % 0 % 0,24a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar91.243,16 % 100 % 0,24c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)53.455,2 % 0 % 0,14a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar53.455,2 % 100 % 0,14Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)4.918,06 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-679.938,22 % 0 -% 1,76a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-679.938,22 % 100 -% 1,76NET VARLIK DEĞERİ38.543.176,74 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9272 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.01.2021 tarihli haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906638BIST